Рютте заявив про відсутність планів щодо Ради Україна-НАТО на саміті в Анкарі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

Рютте заявив, що під час саміту НАТО, який пройде на початку липня в Анкарі, в українського президента Володимира Зеленського буде насичений графік зустрічей. Генсек прокоментував і можливість проведення окремого засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, як це бувало у попередні роки до повернення Дональда Трампа в Білий дім.

"Буде багато зустрічей, але не буде окремого засідання за участю всіх 32 лідерів, оскільки відбудеться лише одна сесія за участю всіх 32 країн", – сказав генеральний секретар НАТО.

Водночас Рютте відзначив візит до Києва, де на початку червня відбулося засідання Рада Україна-НАТО на рівні послів за участі Зеленського. За його словами, це був емоційний досвід.

Тоді президент України заявив, що, завдяки складній системі обміну, Україна домовилася отримати нові системи Patriot і ракети до них раніше, ніж у 2030 році.