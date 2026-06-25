СМИ: на саммите в Анкаре члены НАТО пообещают миллиарды на оружие для Украины

На саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Об этом изданию Politico рассказали пять неназванных дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Лидеры НАТО, включая президента США Дональда Трампа, соберутся в столице Турции 7-8 июля. Как и в прошлом году, совместное заявление будет коротким, отметили дипломаты, которые подробно рассказали о его предварительном содержании.

Послы стран-членов НАТО сейчас обсуждают детали декларации лидеров, которая может меняться вплоть до последней минуты. Затем главы государств и правительств подпишут заявление в Анкаре.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте хочет сосредоточить внимание саммита прежде всего на наращивании оборонного промышленного производства, отчасти потому, что он ищет объединительную тему, которая поможет замаскировать внутренние разногласия в НАТО.

В проекте заявления союзники по НАТО также обязуются предоставить Украине военную поддержку на сумму 70 млрд евро и пообещают по меньшей мере эквивалентную сумму на следующий год, отметили дипломаты. Ожидается, что в достижении этой цели США не будут участвовать.

Один из упомянутых выше дипломатов отметил, что поддержка Украины, вероятно, станет наиболее спорным вопросом. Но в целом переговоры по проекту декларации "проходят гладко", добавил другой источник.

В проекте заявления европейские союзники обязуются активнее участвовать в защите континента, в частности упоминая инвестиции в средства глубокого удара, системы противовоздушной обороны и беспилотники, отметили дипломаты.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о том, что во время саммита в Турции не будет отдельного заседания Совета Украина-НАТО.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.