Президент України підтвердив, що поїде на саміт НАТО до Анкари

Україна буде представлене на саміті НАТО делегацією, яку очолить президент.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський повідомив, що Україна погодилася брати участь у кількох ключових міжнародних зустрічах, що наближаються.

"Ми будемо працювати і на саміті "сімки" (G7), і на саміті НАТО в Анкарі, дуже важливому саміті", – додав він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання "ЄвроПравди", він заявив, що поїде на саміт до Анкари особисто. Раніше анонсувалася участь України, але підтвердження участі президента пролунало вперше.

"Я вдячний Марку Рютте за запрошення на цей саміт, і ми будемо обов'язково на цьому саміті, будемо працювати... Зараз ще не час розкривати відповідні наші ідеї повністю, але стійкість України, фінансові гарантії, їхня довгостроковість – це очевидне завдання", – додав президент.

Також у середу Рютте та Зеленський заявили, що жодна зі сторін не відмовляється від потреби вступу України в Альянс.

Нагадаємо, Рютте оголосив 22 травня, що запросив Зеленського долучитися до саміту лідерів Альянсу в Анкарі у липні.

У квітні Зеленський підтвердив участь України в саміті НАТО в Туреччині на початку липня.