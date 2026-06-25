Аеропорти Рима можуть призупинити дію нової системи в’їзду до ЄС через наплив туристів

Аеропорти Рима будуть змушені призупинити дію нової біометричної прикордонної системи ЄС, щоб впоратися з літнім напливом туристів, попередив Марко Тронконе – керівник компанії, що управляє аеропортами столиці.

Його заяву наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Тронконе заявив, що надання пасажирам можливості оминути нову систему в’їзду-виїзду (EES) є єдиним способом уникнути "катастрофи" у найближчі пікові тижні.

Згідно з новою схемою, спрямованою на контроль кордонів ЄС, громадяни країн, що не входять до ЄС, повинні здавати відбитки пальців та фотографії під час першого в’їзду.

"Ми дуже стурбовані ситуацією, що складеться влітку", – заявив FT Тронконе, генеральний директор компанії Aeroporti di Roma, яка управляє аеропортом Ф’юмічіно та меншим аеропортом Чампіно.

За шкалою від одного до десяти, за його словами, рівень його занепокоєння наразі становить "вісім або дев’ять".

"Цей процес виявився несумісним із піковими пасажиропотоками, з якими нам доведеться мати справу. Тож єдиний вихід – послабити обмеження. Ми ніяк не зможемо забезпечити 100-відсоткову реєстрацію", – додав він.

Аеропорти попередили, що автоматизовані кабіни не завжди працюють, і що пасажири, які вже раніше проходили перевірку в системі EES – і які, за задумом, мають оминати черги – часто змушені проходити перевірку заново, що посилює затори.

"Ці процеси мають працювати краще", – зазначив Олів’є Янковец, голова галузевої асоціації аеропортів ACI Europe.

Проблема, за його словами, полягає в автоматизації.

Уже зараз у деяких аеропортах спостерігаються черги тривалістю у кілька годин для тих, хто прибуває та вилітає, – це затримує відпустки та ставить під загрозу короткі ділові поїздки.

Аеропорти готуються до ще гіршого розвитку подій, коли літні канікули принесуть до Європи наплив відвідувачів з-поза меж ЄС, зокрема британських туристів. Авіаційна галузева асоціація IATA попередила, що час очікування в чергах у найбільш постраждалих аеропортах може сягати шести годин.

Згідно з правилами, аеропорти повинні отримувати спеціальний дозвіл на призупинення перевірок, зазначив Янковец. Однак багато операторів аеропортів уже призупинили роботу системи для обслуговування пасажирів – ще до того, як кількість пасажирів різко зросте в найближчі святкові тижні.

Раніше цього місяця деякі грецькі аеропорти дозволили громадянам Великої Британії пропускати перевірки в рамках EES.

"На пік літнього сезону нам потрібна можливість повністю призупинити реєстрацію в системі EES", – додав Янковец.

Навіть аеропорти за межами ЄС – такі як у Лондоні та Стамбулі – побоюються, що ланцюговий ефект від затримок рейсів порушить їхні власні розклади польотів.

Речник Європейської комісії заявив, що система EES "повністю функціонує у всіх країнах Шенгенської зони і працює добре".

"Найчастіше тривалі часи очікування пов’язані не з роботою системи EES, а з наявними раніше факторами, такими як нестача персоналу, обмеження інфраструктури, а також концентрація рейсів у певних часових слотах", – зазначив представник ЄК.

За його словами, правила передбачають "гнучкість для забезпечення безперебійного перетину кордону, зокрема з огляду на майбутнє літо", наприклад, шляхом дозволу на призупинення перевірки біометричних даних.

"Забезпечення належного впровадження EES на місцях є обов’язком держав-членів", – наголосили в ЄК.

Як відомо, з 10 квітня на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду громадян іноземних держав – EES (Entry/Exit System).

Нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.