ЄС у неділю почав впроваджувати нову систему в’їзду
У неділю, 12 жовтня, на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почали впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).
Про це повідомили у ДПСУ, пише "Європейська правда".
Діяльність системи EES стосується усіх громадян третіх країн, включаючи Україну, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).
Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.
Під час першого в’їзду до Шенгенської зони, після запуску EES, особа проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців.
При наступних перетинах кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією.
Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду/виїзду.
Очікується, що прикордонні відомства країн-учасниць ЄС будуть поступово вводити систему в експлуатацію протягом шестимісячного перехідного періоду.
Запровадження EES має на меті прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян у країнах ЄС, протидію незаконній міграції тощо.
Державна прикордонна служба України закликала громадян України, які планують поїздки до країн ЄС, враховувати ці зміни.
Нагадаємо, 8 липня депутати Європарламенту 572 голосами "за" підтримали поступове впровадження Entry/Exit System.
18 липня Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово, протягом шести місяців, запустити нову цифрову систему EES.
