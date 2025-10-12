ЄС у неділю почав впроваджувати нову систему в’їзду 

У неділю, 12 жовтня, на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почали впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).

Про це повідомили у ДПСУ, пише "Європейська правда".

Діяльність системи EES стосується усіх громадян третіх країн, включаючи Україну, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Під час першого в’їзду до Шенгенської зони, після запуску EES, особа проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців.

При наступних перетинах кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією.

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду/виїзду.

Очікується, що прикордонні відомства країн-учасниць ЄС будуть поступово вводити систему в експлуатацію протягом шестимісячного перехідного періоду.

Запровадження EES має на меті прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян у країнах ЄС, протидію незаконній міграції тощо.

Державна прикордонна служба України закликала громадян України, які планують поїздки до країн ЄС, враховувати ці зміни.

Нагадаємо, 8 липня депутати Європарламенту 572 голосами "за" підтримали поступове впровадження Entry/Exit System.

18 липня Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово, протягом шести місяців, запустити нову цифрову систему EES.

Радимо також ознайомитися з відео Кордон: зміна правил у 2025 році. Що треба знати українкам та українцям.