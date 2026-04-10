На кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в'їзду та виїзду

З 10 квітня на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду громадян іноземних держав – EES (Entry/Exit System).

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Єврокомісії, інформує "Європейська правда".

Поступове впровадження системи розпочалося в жовтні 2025 року.

Відтоді, як поінформували в ЄК, було зареєстровано понад 52 мільйони в’їздів і виїздів, при цьому було відмовлено у в’їзді понад 27 тисяч разів, з яких майже 700 осіб було ідентифіковано як таких, що становлять загрозу безпеці ЄС.

При роботі EES на повну потужність реєстрація мандрівника займає в середньому всього 70 секунд, що є дуже коротким періодом часу для громадян країн, які не входять до ЄС.

"Система в’їзду/виїзду є важливою віхою в модернізації та зміцненні безпеки зовнішніх кордонів Європи. За допомогою EES ми отримуємо контроль над тим, хто, коли та де в’їжджає до ЄС і виїжджає з нього. Безпека громадян ЄС залишається нашим найвищим пріоритетом, і EES дозволяє виконати це зобов’язання", – зазначив єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер.

нову цифрову систему в'їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Зокрема, до EES вже підключені всі пункти пропуску на кордоні України з Польщею та з Угорщиною.

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.

Або дивіться пояснення у відеоблозі "ЄвроПравди" з кордону.