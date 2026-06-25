В МЗС Польщі назвали безглуздою "суперечку щодо орденів" з Україною

В МЗС Польщі вважають, що президент Кароль Навроцький не мусив забирати орден у свого українського колеги Володимира Зеленського.

Про це сказав в ефірі радіостанції RMF FM заступник глави МЗС Владислав Теофіл Бартошевський, коментуючи нинішній спір з Україною, передає "Європейська правда".

"Ця суперечка щодо орденів є дещо безглуздою. Погано, що президент Зеленський ухвалив таке рішення (про присвоєння назви "Героїв УПА" – ред.), але не обов’язково було позбавляти його ордена Білого Орла", – сказав Бартошевський.

На запитання про контрпідпис прем’єр-міністра Дональда Туска щодо рішення президента про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла він заявив, що справа закрита.

"Що прем’єр-міністр має контрпідписувати, якщо орден зберігається в Президентському палаці?" – зазначив він.

Бартошевського запитали, як слід тлумачити відсутність Володимира Зеленського на економічній конференції в Гданську, яка зараз триває і присвячена відбудові України після війни.

"Присутність пана президента (України – ред.) тут ні до чого. Найголовніше те, що туди приїхало близько п’яти тисяч людей, з яких дві тисячі – представники бізнесу. Вони обговорюють конкретні потенційні можливості, укладають угоди. Кажуть, що може бути укладено близько 2 тис. угод на суму майже 10 мільярдів євро, – заявив він, підкресливши, що учасники гданської конференції зосереджуються на реальних питаннях і проблемах відбудови України.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Писали, що заступник голови Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди через рішення Володимира Зеленського, решти українських президентів та інших посадовців повернути польські нагороди.