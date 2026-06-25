В МИД Польши назвали бессмысленным "спор об орденах" с Украиной

В МИД Польши считают, что президент Кароль Навроцкий не обязательно должен был лишать ордена своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM заместитель главы МИД Владислав Теофил Бартошевский, комментируя нынешний спор с Украиной, передает "Европейская правда".

"Этот спор об орденах несколько нелеп. Плохо, что президент Зеленский принял такое решение (о присвоении названия "Герои УПА" – ред.), но не обязательно было лишать его ордена Белого Орла", – сказал Бартошевский.

На вопрос о контрподписи премьер-министра Дональда Туска в отношении решения президента о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла он заявил, что дело закрыто.

"Что премьер-министр должен контрподписывать, если орден хранится в Президентском дворце?" – отметил он.

Бартошевского спросили, как следует толковать отсутствие Владимира Зеленского на экономической конференции в Гданьске, которая сейчас проходит и посвящена восстановлению Украины после войны.

"Присутствие господина президента (Украины – ред.) здесь ни к чему. Самое главное то, что туда приехало около пяти тысяч человек, из которых две тысячи – представители бизнеса. Они обсуждают конкретные потенциальные возможности, заключают соглашения. Говорят, что может быть заключено около 2 тыс. соглашений на сумму почти 10 миллиардов евро, – заявил он, подчеркнув, что участники гданьской конференции сосредоточены на реальных вопросах и проблемах восстановления Украины.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.

Сообщалось, что заместитель председателя Сената Польши Михал Каминский решил вернуть Украине две государственные награды из-за решения Владимира Зеленского, а остальные украинские президенты и другие чиновники вернули польские награды.