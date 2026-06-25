В ЄС розповіли, як планують дати Україні наступні 100 млрд євро: будуть жорсткі вимоги

Європейська комісія планує зберегти вимоги щодо реформ у наступному періоді фінансування України.

Про це розповіла керівниця української служби у складі ЄК (DG ENEST) Анна Ярош-Фріс на конференції URC 2026 у Гданську, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ярош-Фріс нагадала, що чинна програма підтримки України, зокрема у форматі "Плану України", завершується наприкінці 2027 року, тож з 2028-го ЄС має ухвалити новий бюджетний план, і це стосується не лише українського фінансування. "ЄС зараз входить у дуже гарячий період обговорення свого наступного багаторічного бюджету", – нагадала вона.

Очільниця української служби наголосила, що Єврокомісія виступає за виділення значного фінансування для України, і вже зробила пропозицію щодо наступного бюджету, що включає це бюджетування.

"Ми запропонували значний пакет підтримки України – близько 100 млрд євро на наступний бюджетний період (2028-2034 роки), і ці гроші будуть обумовлені виконанням вимог щодо реформ", – заявила вона.

Посадовиця наголосила, що зв’язок між реформами і фінансуванням є принциповою позицією. "Ми маємо чітке бажання держав членів детально за цим слідкувати", – додала вона.

"Фонди ЄС будуть більше і більше пов’язані з реформами і з питаннями верховенства права… Тож очікуйте на дуже-дуже жорсткі умови", – наголосила Анна Ярош-Фріс.

Раніше Європейська правда вже повідомляла, що ЄС запланував 100 млрд євро для України у новому бюджеті на 7 років.

Крім того, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.

Про нинішню програму фінансування читайте у статті "Більше грошей в обмін на реформи. Які вимоги додав ЄС у програму фінансування України"