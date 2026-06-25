В ЕС рассказали, как планируют выделить Украине следующие 100 млрд евро: будут жесткие требования

Европейская комиссия планирует сохранить требования к реформам в следующем периоде финансирования Украины.

Об этом рассказала руководитель украинской службы в составе ЕК (DG ENEST) Анна Ярош-Фрис на конференции URC 2026 в Гданьске, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ярош-Фрис напомнила, что действующая программа поддержки Украины, в частности в формате "Плана Украины", завершается в конце 2027 года, поэтому с 2028-го года ЕС должен принять новый бюджетный план, и это касается не только финансирования Украины. "ЕС сейчас вступает в очень напряженный период обсуждения своего следующего многолетнего бюджета", – напомнила она.

Глава украинской службы подчеркнула, что Еврокомиссия выступает за выделение значительного финансирования для Украины и уже внесла предложение по следующему бюджету, включающее это финансирование.

"Мы предложили значительный пакет поддержки Украины – около 100 млрд евро на следующий бюджетный период (2028–2034 годы), и эти средства будут обусловлены выполнением требований по реформам", – заявила она.

Чиновница подчеркнула, что связь между реформами и финансированием является принципиальной позицией. "У нас есть четкое желание, чтобы государства-члены внимательно следили за этим", – добавила она.

"Фонды ЕС будут все больше и больше увязываться с реформами и вопросами верховенства права… Поэтому ожидайте очень-очень жестких условий", – подчеркнула Анна Ярош-Фрис.

Ранее "Европейская правда" уже сообщала, что ЕС запланировал 100 млрд евро для Украины в новом бюджете на 7 лет.

Кроме того, расходы на оборону должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.

О нынешней программе финансирования читайте в статье "Больше денег в обмен на реформы. Какие требования добавил ЕС в программу финансирования Украины"