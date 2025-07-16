ЄС запланував 100 млрд євро для України у бюджеті 2028-2034

У довгостроковому бюджеті Європейського Союзу (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 роки на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання колегії Єврокомісії 16 липня у Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди".

100 млрд євро заплановано для України у семирічному бюджеті ЄС на 2028-2034 роки.

"Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України", – повідомила фон дер Ляєн під час презентації проєкту бюджету ЄС.

Вона нагадала, що існує "Український фонд" (Ukraine facility), до якого увійшло 50 млрд євро.

"Ці суми повільно, але впевнено зменшуються, і тому ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити фонд для України, щоб підтримати відновлення", – наголосила президентка Єврокомісії.

Після оприлюднення проєкту бюджету Єврокомісією свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.

Багаторічний бюджет на 2028-2034 роки має бути затверджений до кінця 2027 року.

Як повідомлялося, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.

"ЄвроПравда" вже повідомляла, що Європейський Союз розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.