ЗМІ: чотири країни ЄС проти заборони продажу нових "традиційних" авто з 2035 року

Дискусія про подальшу долю автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння на тлі необхідності заходів протидії змінам клімату викликала великі суперечки між країнами ЄС; проти відмови від "традиційних" авто виступають чотири країни.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За даними джерел, серед країн ЄС є активна "блокуюча меншість" країн, які виступають проти ідеї Єврокомісії про заборону продажу нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року.

Серед них – Німеччина, Італія, Польща та Чехія. Ці країни наполягають на необхідності послаблення вимог і на тому, що виробникам слід дати більше часу для переходу на виробництво електромобілів та виконання цілей ЄС щодо викидів.

Натомість ідею переходу на електромобілі та дотримання кліматичних цілей активно відстоюють Франція, Іспанія та Швеція.

За цих умов Єврокомісії вочевидь доведеться продовжувати перемовини та шукати простір для компромісів.

Єврокомісар з кліматичної політики Вопке Хукстра захищає поточну пропозицію, вказуючи на активне зростання попиту на електромобілі серед європейських водіїв.

Нещодавно видання Politico писало, що частина топпосадовців Єврокомісії нібито роздратовані зупинками на шляху з Брюсселя до Страсбурга у зв’язку з тим, що службові електромобілі потребують дозарядки для поїздок на такі відстані.