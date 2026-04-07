У Німеччині різко зросла кількість реєстрацій електромобілів

Популярність електромобілів різко зросла у Німеччині, минулого місяця там було зареєстровано майже 71 тисячу нових повністю електричних автомобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Кількість реєстрацій зросла на 66,2% порівняно з березнем 2025 року, тоді як у лютому на дороги виїхали близько 43 тисяч нових електромобілів.

Частка електромобілів серед усіх нових реєстрацій зросла до 24%, порівняно з 22% у лютому та 16,8% роком раніше.

Загалом у березні було зареєстровано понад 294 тисячі нових автомобілів, що на 16% більше, ніж торік.

Консалтингова фірма EY зазначила, що нові субсидії у розмірі до 6 тисяч євро вже дають результат, а продажі досягли найвищого рівня з серпня 2023 року.

Нагадаємо, в листопаді у Франції анонсували збільшення "екобонусів" за купівлю електромобілів.

Як повідомляли, у Данії кожне шосте авто є електромобілем.