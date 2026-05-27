ЗМІ: топпосадовці Єврокомісії дратуються через зарядку електромобілів у далеких поїздках

Частина топпосадовців Єврокомісії нібито роздратовані вимушеними зупинками на шляху з Брюсселя до Страсбурга у зв’язку з тим, що службові електромобілі потребують дозарядки на такій відстані.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Співрозмовники з команд трьох єврокомісарів анонімно поділилися, що вимушені зупинки у Люксембурзі для дозарядки електромобілів дедалі більше дратують декого з європосадовців.

Службові електромобілі Єврокомісії у разі подорожей єврокомісарів до Страсбурга потребують 20-30 хвилин на заряджання, додатково подовжуючи 5-годинну поїздку з Брюсселя. Відстань між містами – приблизно 440 км.

Альтернативою зупинці могли б бути поїздки на меншій швидкості, але тоді тривалість подорожі зростає навіть до 7 годин.

Перехід на електромобілі почався ще під час першого терміну на посаді президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона поставила за мету до 2027 року замінити усі 128 службових авто Єврокомісії електрокарами. Зараз вони складають вже 80% автопарку.

За словами одного із співрозмовників, єврокомісари не дуже охоче розглядають варіант потяга, оскільки іноді у дорозі виникає потреба у телефонному дзвінку, а деталі обговорення можуть вимагати приватності.

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї нібито почав уникати особистого службового електромобіля і часом їздить у мікроавтобусі з командою.

Сама Урсула фон дер Ляєн поки уникла цієї незручності – через безпекові вимоги до авто для її посади заміна на електромобіль ще не відбулася.

