У Парижі обмежили продаж і споживання алкоголю на вихідні через екстремальну спеку

У Парижі вирішили обмежити продаж і розпивання алкоголю на найближчі вихідні в умовах екстремальної спеки, щоб зменшити ризики нещасних випадків.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Префект поліції Парижа Патріс Фор оголосив про запровадження заборони на продаж та розпивання алкоголю у громадських місцях в Парижі у визначені години з п’ятниці по неділю задля зниження ризиків нещасних випадків, з огляду на екстремальну спеку.

Заборона на розпиття алкоголю почне діяти опівдні 26 червня і до 7 ранку суботи, заборона на продаж – з 18 години у п’ятницю і до вечора суботи. Втім, споживання алкогольних напоїв у межах барів і ресторанів не підпадає під заборону.

Ці ж заходи повторяться щодо суботи й неділі у ті самі години.

У префектурі застерегли, що споживання алкоголю у спеку підвищує ризики зневоднення організму та перегріву.

Префект зазначив, що екстрені служби та лікарні Парижа і так відчули підвищений наплив пацієнтів через наслідки спеки.

Минулими вихідними у зв’язку зі спекою заборонили споживання алкоголю у межах заходів загальнонаціонального музичного фестивалю.

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень.