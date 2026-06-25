Середа стала новим найспекотнішим днем у Франції за час спостережень

Середа 24 червня оновила рекорд для Франції як найспекотніший день за увесь час спостережень.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

24 червня стало новим найспекотнішим днем для Франції за час, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження. У вівторок середньодобовий показник по території країни склав 29,9°C, у середу – 30°C.

У Météo-France зазначили, що це винятковий епізод спеки, "щонайменш співмірний" із вкрай спекотним серпнем 2003 року.

На четвер "червоне" попередження через спеку охопило майже всю територію країни – 72 департаменти. У Парижі в найспекотніші години очікується 40°C.

У Міносвіти повідомили, що через екстремальну погоду 3500 навчальних закладів скасували заняття, ще 10 тисяч – скоригували графіки.

З 16 години до західного узбережжя країни почне підходити атмосферний фронт, що може супроводжуватися поривами вітру до 110 км/год і сильним градом.

Вівторок 23 червня став для країни найспекотнішим днем за 79 років, відколи ведуться системні загальнонаціональні спостереження. Максимальні температури сягали 44°C.

У Британії червнева спека побила температурний рекорд 1976 року. В Іспанії понеділок і вівторок стали найспекотнішими днями червня за всю історію спостережень на материковій частині країни.