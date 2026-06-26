Рейтинг довіри до Навроцького у Польщі зріс до рекордного

Одне з нових досліджень громадської думки у Польщі показало стрімке зростання підтримки президента Кароля Навроцького – що може бути пов'язане з його рішенням про відкликання врученої президенту України нагороди.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування IBRiS на замовлення Onet.

Кароль Навроцький опинився на першому місці у рейтингу довіри серед усіх польських політиків, включених до опитування, з показником 54,8% – що на 8,4 пункти більше, ніж місяць тому.

Про "однозначну довіру" президенту заявили 23,8% опитаних, "скоріше довіряють" йому 31%. Негативно висловилися про Навроцького 39.3% респондентів, не визначилися з відповіддю – 8,8%.

З новим показником довіри Навроцький випередив рекордний показник підтримки, який на піку популярності взимку 2024 року мав лідер Польщі-2050 Шимон Головня (54,4%).

Не виключають, що таке зростання підтримки Навроцького прямо пов’язане з його рішенням відкликати вручений президенту Володимиру Зеленському орден Білого орла. Навроцький оголосив про своє рішення 19 червня, а пригрозив ним значно раніше; збір даних у межах опитування проводився 19-21 червня.

На другому місці у рейтингу довіри опинився очільник МЗС Радослав Сікорський з 42,6%, втративши порівняно з травнем 0,1 пункта.

На третьому місці – прем’єр Дональд Туск з 38,1%, що на 1,5 пункта більше, ніж місяць тому. Водночас не довіряють Туску 57,6% опитаних.

На четвертому місці – спікер Сейму Влодзімеж Чажастий з 36%, на п’ятому – експрем’єр Матеуш Моравецький від опозиційної "Право і справедливість" з 35,3%.

Суттєво втратив у довірі ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський – ймовірно, на тлі скандалу довкола однієї зі столичних лікарень. Порівняно з травнем, рейтинг довіри до нього обвалився на 5,6 процентного пункта, до 32.5%.

Просів рейтинг також лідера ультраправої "Конфедерації" Кшиштофа Босака – на 5,1 пункта. У червні про довіру до нього сказали 29,9% опитаних.

Лідер ще більш ультраправої "Конфедерації Корони Польської" Гжегож Браун, натомість, несподівано покращив свій показник на 7,3 пункта і зараз має довіру 23,7% опитаних.

Нагадаємо, у Навроцького поклали відповідальність на Україну за погіршення відносин.

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