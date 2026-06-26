Рейтинг доверия к Навроцкому в Польше вырос до рекордного

Одно из новых исследований общественного мнения в Польше показало стремительный рост поддержки президента Кароля Навроцкого – что может быть связано с его решением об отзыве врученной президенту Украины награды.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса IBRiS по заказу Onet.

Кароль Навроцкий оказался на первом месте в рейтинге доверия среди всех польских политиков, включенных в опрос, с показателем 54,8% – что на 8,4 пункта больше, чем месяц назад.

Об "однозначном доверии" президенту заявили 23,8% опрошенных, "скорее доверяют" ему 31%. Негативно высказались о Навроцком 39.3% респондентов, не определились с ответом – 8,8%.

С новым показателем доверия Навроцкий опередил рекордный показатель поддержки, который на пике популярности зимой 2024 года имел лидер Польши-2050 Шимон Головня (54,4%).

Не исключают, что такой рост поддержки Навроцкого напрямую связан с его решением отозвать врученный президенту Владимиру Зеленскому орден Белого орла. Навроцкий объявил о своем решении 19 июня, а пригрозил им значительно раньше; сбор данных в рамках опроса проводился 19-21 июня.

На втором месте в рейтинге доверия оказался глава МИД Радослав Сикорский с 42,6%, потеряв по сравнению с маем 0,1 пункта.

На третьем месте – премьер Дональд Туск с 38,1%, что на 1,5 пункта больше, чем месяц назад. В то же время не доверяют Туску 57,6% опрошенных.

На четвертом месте – спикер Сейма Влодзимеж Чажастый с 36%, на пятом – экс-премьер Матеуш Моравецкий от оппозиционной "Право и справедливость" с 35,3%.

Существенно потерял в доверии либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский – вероятно, на фоне скандала вокруг одной из столичных больниц. По сравнению с маем, рейтинг доверия к нему обвалился на 5,6 процентного пункта, до 32.5%.

Просел рейтинг также лидера ультраправой "Конфедерации" Кшиштофа Босака – на 5,1 пункта. В июне о доверии к нему сказали 29,9% опрошенных.

Лидер еще более ультраправой "Конфедерации Короны Польской" Гжегож Браун, зато неожиданно улучшил свой показатель на 7,3 пункта и сейчас имеет доверие 23,7% опрошенных.

Напомним, у Навроцкого возложили ответственность на Украину за ухудшение отношений.

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