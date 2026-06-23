У Навроцького поклали на Україну відповідальність за погіршення відносин

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що контакти і відносини між Україною і Польщею перебувають у поганому стані і то не через рішення польського президента.

Про це він заявив в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

"Контакти та відносини перебувають у поганому стані, але не тому, що так чи інакше вчинив президент Навроцький. А тому, що українська сторона, по суті, вирішила знехтувати пам’яттю про жертв та домовленостями, досягнутими у Варшаві", – сказав про польсько-українські відносини Збігнев Богуцький.

Глава Канцелярії президента Республіки Польща додав, що присвоєння військовій частині імені "героїв УПА" є "неприпустимим з точки зору польської політики".

"Це було просто погане рішення, скандальне, образливе для поляків і таке, що зачіпає нашу пам’ять, пам’ять про цих жертв. Сподіваюся, що це не було заплановано, бо це свідчило б про ще гірше", – так на запитання, чи криза у польсько-українських відносинах була запланована напередодні річниці Волинської трагедії, відповів голова президентської адміністрації.

Він підтвердив спроби налагодити контакт між президентами, про що говорив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач, але до цього не дійшло.

На запитання, чи існують ще якісь канали комунікації між адміністраціями президентів Польщі та України, він відповів: "Дипломатичні канали завжди функціонують".

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

Президент України заявив, що рішення про позбавлення його ордена Білого Орла пов’язане з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців.

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