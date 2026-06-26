У Франції суд підтвердив заборону на купання в буркіні у громадських басейнах Гренобля

У французькому Греноблі через чотири роки після суперечок навколо дозволу, виданого колишнім мером Еріком Піоллем на носіння буркіні у громадських басейнах, адміністративний суд виніс рішення по суті справи, підтвердивши призупинення дії цього положення, яке вже було зафіксовано в рамках попереднього судового розгляду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Спеціальне положення щодо довжини дозволеного одягу дозволило ввести дозвіл на купання в буркіні (мусульманських купальних костюмах). Однак через кілька днів його було призупинено адміністративним судом та Державною радою.

Рішення по суті справи, винесене у четвер, 25 червня, підтверджує ці рішення. Суд визнав, що це виключення могло вплинути на "рівне ставлення до відвідувачів".

Навесні 2022 року тодішній мер Гренобля Ерік Піолль виніс на голосування в міську раду постанову, яка, на перший погляд, стосувалася лише внутрішнього регламенту міських басейнів. Текст, ухвалений 16 травня того ж року, спрямований на зміну статті 10, що стосується "носіння певного купального одягу", з метою дозволити носіння одягу, що "не облягає фігуру", якщо його довжина не "перевищує середину стегна".

Під цим формулюванням мер прагнув дозволити купання в буркіні – так називається купальник, що закриває груди, руки та голову, який носять деякі жінки мусульманського віросповідання.

У зв’язку з полемікою, що розгорається по всій країні, префект департаменту Ізер зажадав негайно скасувати цю постанову, пославшись на "серйозне порушення принципів світськості".

Міська влада Гренобля зі свого боку стверджувала, що "зміна, внесена до статті 10 внутрішнього регламенту басейнів, якими він керує, має на меті прийняти всіх відвідувачів, які бажають купатися, в тому вигляді, в якому вони почуваються найкомфортніше".

Ця "адаптація державної послуги з урахуванням релігійних переконань сама по собі не суперечить принципам світськості та нейтральності державної служби", визнає адміністративний суд у своєму обґрунтуванні.

З іншого боку, суд вважає, що "дуже цілеспрямований і явно винятковий характер" цього заходу призводить до "дискримінаційного ставлення" порівняно з іншими відвідувачами "без реального обґрунтування".

У липні минулого року адміністративний суд Ніцци призупинив дію постанови мера міста Мандельє-ла-Напуль, що забороняла носіння одягу релігійного характеру на пляжах.

Дебати про буркіні активізувалися у Франції з 2016 року, коли одне з південних міст спробувало заборонити буркіні на громадських пляжах. Тоді вищий адмінсуд скасував це рішення як таке, що посягає на фундаментальні свободи.

Носіння у громадських місцях найбільш закритого мусульманського одягу для жінок, нікабу й бурки, у Франції заборонили з 2010 року.

Франція – одна з європейських країн, що мають найчисельнішу мусульманську громаду, орієнтовно 5 мільйонів людей.