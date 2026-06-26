Во Франции суд подтвердил запрет на купание в буркини в общественных бассейнах Гренобля

Во французском Гренобле через четыре года после споров вокруг разрешения, выданного бывшим мэром Эриком Пиоллем на ношение буркини в общественных бассейнах, административный суд вынес решение по существу дела, подтвердив приостановление действия этого положения, которое уже было зафиксировано в рамках предыдущего судебного разбирательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Специальное положение по длине разрешенной одежды позволило ввести разрешение на купание в буркини (мусульманских купальных костюмах). Однако через несколько дней оно было приостановлено административным судом и Государственным советом.

Решение по существу дела, вынесенное в четверг, 25 июня, подтверждает эти решения. Суд признал, что это исключение могло повлиять на "равное отношение к посетителям".

Весной 2022 года тогдашний мэр Гренобля Эрик Пиолль вынес на голосование в городской совет постановление, которое, на первый взгляд, касалось только внутреннего регламента городских бассейнов. Текст, принятый 16 мая того же года, направлен на изменение статьи 10, касающейся "ношения определенной купальной одежды", с целью разрешить ношение одежды, "не облегающей фигуру", если ее длина не "превышает середину бедра".

Под этой формулировкой мэр стремился разрешить купание в буркини – так называется купальник, закрывающий грудь, руки и голову, который носят некоторые женщины мусульманского вероисповедания.

В связи с разгорающейся по всей стране полемикой, префект департамента Изер потребовал немедленно отменить это постановление, сославшись на "серьезное нарушение принципов светскости".

Городские власти Гренобля со своей стороны утверждали, что "изменение, внесенное в статью 10 внутреннего регламента бассейнов, которыми он руководит, имеет целью принять всех посетителей, желающих купаться, в том виде, в котором они чувствуют себя наиболее комфортно".

Эта "адаптация государственной услуги с учетом религиозных убеждений сама по себе не противоречит принципам светскости и нейтральности государственной службы", признает административный суд в своем обосновании.

С другой стороны, суд считает, что "очень целенаправленный и явно исключительный характер" этой меры приводит к "дискриминационному отношению" по сравнению с другими посетителями "без реального обоснования".

В июле прошлого года административный суд Ниццы приостановил действие постановления мэра города Манделье-ла-Напуль, запрещавшего ношение одежды религиозного характера на пляжах.

Дебаты о буркини активизировались во Франции с 2016 года, когда один из южных городов попытался запретить буркини на общественных пляжах. Тогда высший админсуд отменил это решение как посягающее на фундаментальные свободы.

Ношение в общественных местах наиболее закрытой мусульманской одежды для женщин, никаба и бурки, во Франции запретили с 2010 года.

Франция – одна из европейских стран, имеющих самую многочисленную мусульманскую общину, около 5 миллионов человек.