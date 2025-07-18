У французькому місті суд скасував заборону на носіння буркіні на пляжах

Адміністративний суд Ніцци у п'ятницю призупинив дію постанови мера міста Мандельє-ла-Напуль, що забороняла носіння одягу релігійного характеру на пляжах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Постанова очільника Мандельє-ла-Напуль, опублікована на початку тижня, забороняла доступ на міські пляжі людям, які носять "купальний одяг, що явно демонструє релігійну приналежність", такий як буркіні.

Обґрунтовуючи такий крок, міська влада називала побоювання масових заворушень і кілька інцидентів минулого року, повʼязані з носінням релігійного одягу в громадських місцях.

Але адміністративний суд визнав, що заборона є "серйозним і незаконним" порушенням трьох основних свобод: "свободи пересування, свободи совісті та особистої свободи".

На думку суду, муніципалітет Мандельє-ла-Напуль не надав достатніх доказів, щоб обґрунтувати наявність реальної загрози порушенню громадського порядку.

Міська рада, однак, ще може оскаржити це рішення.

Дебати про буркіні активізувалися у Франції з 2016 року, коли одне з південних міст спробувало заборонити буркіні на громадських пляжах. Тоді вищий адмінсуд скасував це рішення як таке, що посягає на фундаментальні свободи.

Носіння у громадських місцях найбільш закритого мусульманського одягу для жінок, нікабу й бурки, у Франції заборонили з 2010 року.

Франція – одна з європейських країн, що мають найчисельнішу мусульманську громаду, орієнтовно 5 мільйонів людей.

Минулого року у Франції адміністративний суд в Бастії, що на острові Корсика, призупинив дію розпорядження муніципалітету Леччі про заборону на відвідування пляжів особами, які носять "релігійний одяг".