В Іспанії викрили міжнародну мережу, яка поширювала підробні водійські права

В Іспанії національна поліція в Міхас-Коста та Марбельї ліквідувала міжнародну злочинну організацію, яка займалася виготовленням та розповсюдженням підроблених водійських посвідчень Великої Британії.

Про це повідомляє Euronews, інформує "Європейська правда".

У ході операції, проведеної за сприяння британської влади, було затримано двох ймовірних організаторів цієї схеми: громадянина Великої Британії та громадянина України.

Розслідування розпочалося після того, як британська влада попередила Національну поліцію Іспанії, перехопивши чотири поштові відправлення з Іспанії, в яких містилося загалом 287 підроблених британських водійських посвідчень.

Згодом слідчі виявили ще одну посилку зі 101 підробленим документом, що дозволило підтвердити існування мережі, яка базувалася на Коста-дель-Соль і займалася виготовленням та міжнародним збутом такої документації.

Мережа користувалася послугами легальних кур’єрських та поштово-логістичних компаній для відправлення підроблених посвідчень як кінцевим покупцям, так і посередникам, які відповідали за їхнє розповсюдження.

Хоча основним напрямком була Велика Британія, були виявлені й відправлення до Італії, Німеччини, Франції та Саудівської Аравії.

За даними слідства, організація брала близько 300 євро за кожне підроблене водійське посвідчення, отримуючи значний прибуток завдяки великому обсягу виробництва.

Клієнтами в основному були мешканці Великої Британії, де водійське посвідчення широко використовується як документ, що посвідчує особу, під час численних адміністративних та фінансових операцій, що підвищує його цінність для шахраїв, зокрема під час відкриття банківських рахунків або придбання майна.

Заключна фаза операції завершилася затриманням двох ймовірних керівників та проведенням трьох обшуків у приміщеннях, пов’язаних з організацією.

Окрім готівки та криптовалюти, поліція вилучила значну кількість комп’ютерної техніки та документів, а також висококласні принтери, вирубні верстати, пристрої для ламінування та пластифікації, високоточні сканери та інше обладнання, яке використовувалося для підробки офіційних документів.

Наприкінці квітня Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі викрило організовану злочинну групу та запобігло плану з виготовлення та введення в обіг фальшивих євробанкнот на суму до 360 мільйонів, частину з них мали спрямувати на ринок в Україні.

А в березні у Румунії викрили злочинну групу, що надрукувала 2 млн євро фальшивих банкнот.