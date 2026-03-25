У Румунії викрили злочинну групу, що надрукувала 2 млн євро фальшивих банкнот

У Румунії викрили організовану злочинну групу, яка, як вважають, надрукувала близько 2 млн євро фальшивих грошей, що розповсюджували переважно у Болгарії.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Румунські правоохоронці оголосили про викриття підпільного цеху виготовлення фальшивих грошей у населеному пункті Бурла неподалік Сучави та затримання частини групи – трьох громадян Румунії. У фокусі уваги також громадянин Італії.

Як вважають, група надрукувала близько 2 млн євро фальшивих купюр номіналом 50, 100 і 200 євро, з яких більшість запустили в обіг на території Болгарії.

За даними слідства, румуни та італієць у жовтні 2025 року створили групу, що діяла на території Румунії та Болгарії до 24 березня 2026 року з метою виготовлення підроблених грошей та їхнього запуску у циркуляцію. Їм загрожують звинувачення за низкою пов’язаних статей – про створення організованої злочинної групи, підробку грошей та спільництво у такій діяльності, введення в обіг підроблених грошей, володіння інструментами для виготовлення підробок цінних паперів тощо.

24 березня правоохоронці навідались з рейдом у цех, який розмістили в недобудові у віддаленій місцевості, де вилучили все обладнання "друкарні". Для затриманих просять запобіжний захід у вигляді арешту.

