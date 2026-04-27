У Польщі запобігли масштабному вкиду фальшивих євро: частина мала потрапити в Україну

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі викрило організовану злочинну групу та запобігло плану з виготовлення та введення в обіг фальшивих євробанкнот на суму до 360 мільйонів, частину з них мали спрямувати на ринок в Україні.

Про це йдеться у повідомленні ABW для преси, пише "Європейська правда".

Співробітники ABW затримали чотирьох осіб, підозрюваних у причетності до угруповання. Під час операції служби увійшли до приміщень, обладнаних професійною лінією з виробництва банкнот.

На місці було вилучено, зокрема, три тонни спеціального паперу та елементи захисту, що могли бути використані для виготовлення підробок на суму до 360 млн євро.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego działając na polecenie małopolskiego wydziału @PK_GOV_PL zatrzymali 4 Polaków w wieku od 44 do 71 lat – członków zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu wyprodukowanie i wprowadzenie do obiegu fałszywych banknotów… pic.twitter.com/gnESHAQZoq – Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 27, 2026

Також було виявлено пробні банкноти, які використовуються для перевірки ефективності захисних елементів, наприклад, у банкоматах.

Згідно з висновками, частина підроблених грошей мала потрапити на український ринок.

Під час затримань також було вилучено готівку в інших валютах, колекційні монети, а також зброю та боєприпаси.

Затриманим висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі та підробці грошей. За клопотанням прокурора суд обрав для двох затриманих тримісячний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Решту осіб було звільнено під заставу, під нагляд поліції, їм заборонено виїжджати з країни.

Затриманим загрожує до 25 років позбавлення волі.

