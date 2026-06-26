Трамп пригрозив митами країнам, які застосують цифрові податки до компаній зі США

Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати 100-відсоткові тарифи проти країн, які запровадять податок на цифрові послуги для американських компаній.

Про це американський президент повідомив у своїй мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

У своїх нових погрозах Трамп звернувся передусім до європейських країн, які, за його словами, обговорюють запровадження цифрових податків, що вдарять по технологічних гігантах зі США.

"Чимало європейських країн обговорюють питання про найближче запровадження податку на цифрові послуги для американських компаній. Деякі з цих країн вже близькі до того, щоб фактично це зробити. Нехай ця заява слугує попередженням: будь-яка країна, яка запровадить такий податок, негайно зіткнеться зі 100-відсотковим митом на всі товари, що надсилаються до Сполучених Штатів Америки", – написав глава Білого дому.

Трамп уточнив, що ці мита матимуть пріоритет на торговельними угодами, які США уклали з цими країнами, "незалежно від того, чи були вони реалізовані, підписані чи ні". За його словами, американські 100-відсоткові тарифи буде запроваджено "негайно".

Раніше американський президент вдавався до подібних погроз у бік Франції. Трамп попередив Париж, що США не матимуть іншого вибору, окрім як ввести 100-відсоткові мита на французьке вино, якщо країна не скасує свій цифровий податок на американських технологічних гігантів.

Франція з 2019 року застосовує 3-відсотковий збір з доходів від цифрових послуг, отриманих у країні компаніями, чий дохід на її території перевищує 25 млн євро, а в усьому світі – 750 млн євро.

Французький президент Емманюель Макрон у відповідь на погрози американського візаві обіцяв поговорити з ним про це на саміті G7, який відбувся 15-17 червня в Ев’яні. Тоді Макрон також наголосив, що питання цифрових податків є виключно справою європейців, а не США.