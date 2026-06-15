Трамп пригрозив Франції 100-відсотковим митом на її вина

Американський президент Дональд Трамп попередив, що США не матимуть іншого вибору, окрім як ввести 100-відсоткові мита на французьке вино, якщо Париж не скасує свій цифровий податок на американських технологічних гігантів.

Про це Трамп сказав у інтерв’ю The New York Post, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що висловив це попередження безпосередньо президенту Франції Емманюелю Макрону, вимагаючи скасувати 3-відсотковий податок на американських технологічних гігантів.

"Я попросив його не обкладати американські компанії податком, і якщо вони це зроблять, у мене не буде іншого вибору, окрім як обкласти 100-відсотковим митом усі шампанські та всі вина, що надходять із Франції", – сказав Трамп.

"Все, що (Макрон) має зробити, – це скасувати податок з продажів, і він не відчуватиме такого тиску", – додав американський лідер.

Цей ультиматум створює передумови для гострого протистояння на саміті "сімки", що почнеться в понеділок у Франції.

За даними Євростату, алкоголь входить до числа провідних експортних товарів ЄС до США, обсяг якого у 2024 році становитиме близько 9 млрд євро.

З 2019 року Франція застосовує 3-відсотковий збір з доходів від цифрових послуг, отриманих у Франції компаніями, чий дохід у цій країні перевищує 25 млн євро, а в усьому світі – 750 млн євро.

Як повідомлялося, раніше французький президент Макрон запросив Трампа на вечерю віч-на-віч на завершення саміту, той нібито прийняв запрошення.