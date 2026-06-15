Макрон відповів на погрози Трампа про підвищення мит на французьке вино

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проведе "шанобливу, але рішучу" дискусію з американським колегою Дональдом Трампом через його погрози запровадити 100-відсоткові мита на французьке вино, якщо Париж не скасує 3-відсотковий податок на американських технологічних гігантів.

Про це Макрон заявив журналістам, передає BFMTV, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на погрози Трампа перед самітом G7 у Франції, Макрон наголосив, що питання цифрових податків є виключно справою європейців, а не США.

"Цей цифровий податок був затверджений європейцями, його вже запровадили кілька країн, і він є частиною нашого законодавства. Не Сполучені Штати вирішують, якими мають бути закони європейців чи французів", – заявив французький президент в місті Ев’ян, де ввечері має розпочатися саміт "сімки" за участю американського лідера.

Причиною погроз Трампа став 3-відсотковий збір з доходів від цифрових послуг, отриманих у Франції компаніями, чий дохід у цій країні перевищує 25 млн євро, а в усьому світі – 750 млн євро. Питання цифрових податків є делікатним для президента США, який користується сильною підтримкою кількох генеральних директорів технологічних гігантів. Минулого року Канаді довелося відмовитися від цієї ідеї, щоб врятувати свої торговельні переговори з Вашингтоном.

Президент Франції оголосив, що обговорить це питання з американським колегою на полях саміту G7, та виступив проти запровадження нових тарифів.

"У торговельних питаннях нам потрібна стабільність, тарифи нікому не вигідні, особливо тарифи між країнами G7", – наполягав Макрон.

Як повідомлялося, раніше французький президент Макрон запросив Трампа на вечерю віч-на-віч на завершення саміту "Групи семи". За даними ЗМІ, Трамп нібито прийняв запрошення.

Запрошення Макрона, ймовірно, було спробою сподобатися Трампу, який любить розкіш і позолочені інтер'єри, а також спробою утримати того на саміті до його закінчення. На зустрічі G7 європейські лідери сподіваються порушити низку тем, зокрема війну в Україні та конфлікт в Ірані. Минулого року президент США покинув саміт раніше через напруженість з Іраном.