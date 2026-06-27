У Польщі затримали українця, який погрожував Навроцькому в інтернеті

Польські правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який, як стверджується, погрожував президенту Каролю Навроцькому в мережі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Висловлювання, які привернули увагу правоохоронців, з’явилися на одному з інтернет-каналів.

Молодший асистент Анна Баран із Міського управління поліції в Зеленій Гурі пояснила, що правоохоронні органи отримали матеріал, який містив опубліковану в мережі розмову, під час якої нібито лунали погрози на адресу глави польської держави.

"Отримавши інформацію про опубліковані матеріали, слідчі негайно встановили місцеперебування цього чоловіка", – зазначила представниця поліції, додавши, що підозрюваним є 36-річний громадянин України.

"Вчора слідчі затримали 36-річного чоловіка, який через інтернет публічно висловлював погрози на адресу президента Польщі", – повідомила нам молодший асистент Баран.

У суботу чоловіка доставили до прокуратури.

"Ймовірно, 36-річному чоловікові буде висунуто звинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща у зв’язку з погрозами на адресу президента Республіки Польща", – пояснила Баран.

Цей вчинок є порушенням статті 226 Кримінального кодексу. За нього передбачено штраф або покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Як повідомлялося, одне з нових досліджень громадської думки у Польщі показало стрімке зростання підтримки президента Кароля Навроцького – що може бути пов'язане з його рішенням про відкликання врученої президенту України нагороди.

Навроцький оголосив про своє рішення 19 червня, а пригрозив ним значно раніше; збір даних у межах опитування проводився 19-21 червня.