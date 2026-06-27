В Польше задержали украинца, угрожавшего Навроцкому в интернете

Польские правоохранительные органы задержали 36-летнего гражданина Украины, который, как утверждается, угрожал президенту Каролю Навроцкому в сети.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Высказывания, привлекшие внимание правоохранителей, появились на одном из интернет-каналов.

Младший ассистент Анна Баран из Городского управления полиции в Зеленой-Гуре пояснила, что правоохранительные органы получили материал, содержавший опубликованный в сети разговор, в ходе которого якобы звучали угрозы в адрес главы польского государства.

"Получив информацию об опубликованных материалах, следователи немедленно установили местонахождение этого мужчины", – отметила представительница полиции, добавив, что подозреваемый – 36-летний гражданин Украины.

"Вчера следователи задержали 36-летнего мужчину, который через интернет публично высказывал угрозы в адрес президента Польши", – сообщила нам младший ассистент Баран.

В субботу мужчину доставили в прокуратуру.

"Вероятно, 36-летнему мужчине будет предъявлено обвинение в оскорблении конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента Республики Польша", – пояснила Баран.

Этот поступок является нарушением статьи 226 Уголовного кодекса. За него предусмотрен штраф или наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщалось, одно из новых исследований общественного мнения в Польше показало стремительный рост поддержки президента Кароля Навроцкого – что может быть связано с его решением об отзыве награды, врученной президенту Украины.

Навроцкий объявил о своём решении 19 июня, а пригрозил им значительно раньше; сбор данных в рамках опроса проводился 19–21 июня.