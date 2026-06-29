Глава МЗС Естонії: падіння дронів на території НАТО – це ціна, яку варто заплатити

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що падіння на території країн-членів НАТО українських дронів, які збились з курсу, є прийнятною ціною за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз.

Про це естонський міністр сказав в інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Як зазначив Тсахкна, в Естонії, яка зіткнулась із низкою подібних інцидентів, "не раді" тому, що відбувається.

"Але ми не кажемо Україні, щоб вона припинила це. Це завдає удару по життєво важливій артерії (Владіміра) Путіна", – додав він.

Глава естонського МЗС також прокоментував звинувачення з боку Росії в тому, що країни Балтії брали безпосередню участь в ударах і дозволяли Україні використовувати свій повітряний простір для їхнього нанесення.

За його словами, ці твердження є "безглуздими" і свідчать про відчай Кремля.

"Ми знаємо, що за останні два з половиною місяці тон в оточенні Путіна змінився… Він уже не такий оптимістичний. Головна причина – економічна: саме через ці удари по глибинних об’єктах", – зазначив Тсахкна.

Він висловив захоплення українською кампанією із далекобійних ударів по території РФ.

За словами міністра, Кремль, мабуть, "глибоко стурбований" цими ударами й особливо переймається через експорт через країни Балтії з огляду на його економічну важливість. До 60 відсотків російської нафти, що експортується, проходить через вузьку Фінську затоку.

Водночас він додав, що наразі передчасно вважати, що Путін тепер готовий до переговорів. Більш імовірно, що російський правитель подвоюватиме свої стратегічні помилки.

Вже двічі винищувачі НАТО збили "заблукалі" українські безпілотні апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

Безпілотників, які розбились самі або у підсумку вилетіли з повітряного простору "друзів України", за останні місяці було десятки.