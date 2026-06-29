Глава МИД Эстонии: падение дронов на территории НАТО – это цена, которую стоит заплатить

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна убежден, что падение на территории стран-членов НАТО украинских дронов, сбившихся с курса, является приемлемой ценой за уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов и военных баз.

Об этом эстонский министр заявил в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Как отметил Тсахкна, в Эстонии, которая столкнулась с рядом подобных инцидентов, "не рады" тому, что происходит.

"Но мы не говорим Украине, чтобы она прекратила это. Это наносит удар по жизненно важной артерии (Владимира) Путина", – добавил он.

Глава эстонского МИД также прокомментировал обвинения со стороны России в том, что страны Балтии принимали непосредственное участие в ударах и позволяли Украине использовать свое воздушное пространство для их нанесения.

По его словам, эти утверждения "бессмысленны" и свидетельствуют об отчаянии Кремля.

"Мы знаем, что за последние два с половиной месяца тон в окружении Путина изменился… Он уже не так оптимистичен. Главная причина – экономическая: именно из-за этих ударов по глубинным объектам", – отметил Цахкна.

Он выразил восхищение украинской кампанией дальнобойных ударов по территории РФ.

По словам министра, Кремль, по-видимому, "глубоко обеспокоен" этими ударами и особенно озабочен экспортом через страны Балтии, учитывая его экономическую важность. До 60 процентов экспортируемой российской нефти проходит через узкий Финский залив.

В то же время он добавил, что пока преждевременно считать, что Путин теперь готов к переговорам. Более вероятно, что российский лидер будет удваивать свои стратегические ошибки.

Уже дважды истребители НАТО сбили "заблудившиеся" украинские беспилотные аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

Беспилотников, которые разбились сами или в итоге вылетели из воздушного пространства "друзей Украины", за последние месяцы было десятки.