У Польщі почали провадження через можливу спробу отруєння Навроцького

Окружна прокуратура у польському місті Свидниця розпочала перевірочне провадження щодо можливого створення загрози життю або здоров’ю президента Кароля Навроцького.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Прокуратура перевірить, чи є підстави для порушення повномасштабного розслідування у справі про підозру в тому, що Кароль Навроцький наражався на безпосередню небезпеку втрати життя або тяжкого ушкодження здоров’я.

Справа стосується інциденту, що стався у травні минулого року. Кароль Навроцький – на той час ще як кандидат у президенти Республіки Польща – брав участь у відкритих зустрічах із мешканцями міста Замбковіци-Сілезькі та міста Дзержоньова у Нижній Сілезії.

Саме після цих подій, як стверджується, у політика сталася раптова непритомність. Слідчі наразі перевіряють гіпотезу, чи могло це бути наслідком навмисного введення йому речовин, що загрожують життю або здоров’ю.

Президент описав той випадок у розлогому інтерв’ю "Звідки взявся Кароль Навроцький?". Передпрем’єрний уривок публікації з’явився на сторінках порталу wpolityce.pl. Кароль Навроцький зізнався в ньому, що ситуація з Нижньої Сілезії назавжди закарбувалася в його пам’яті. Як він зазначив, пов’язує ті моменти зі своїм подальшим успіхом на виборах.

"Був момент жаху, який я досі дуже чітко пам’ятаю. Іноді я кажу, що президентські вибори я виграв у Дзержоньові – хоча насправді все почалося ще в Замбковіцях-Сілезьких", – згадував президент.

Після зустрічей з виборцями Навроцького негайно відвели до штабу на колесах.

"Я лише ліг на заднє сидіння – і втратив свідомість. І з того моменту нічого не пам’ятаю", – розповів президент. Він повідомив, що, за словами його супутників, протягом кількох хвилин його мучило блювання.

"Вони потім розповідали, що не могли на це дивитися (...), а коли я прокинувся, то не знав, що сталося протягом тих кількох хвилин", – розповідав він.

За словами співавтора книги професора Анджея Новака, раптове погіршення стану здоров’я кандидата не було випадковим. Історик висловив думку, що хтось намагався отруїти Кароля Навроцького і таким чином усунути його з подальшої гонки за президентське крісло. Як він підкреслив, цей інцидент стався у вирішальний момент кампанії – саме тоді, коли вже було відомо, що Навроцький йде до перемоги.

Днями польські правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який, як стверджується, погрожував президенту Каролю Навроцькому в мережі.

Як повідомлялося, одне з нових досліджень громадської думки у Польщі показало стрімке зростання підтримки президента Кароля Навроцького – що може бути пов'язане з його рішенням про відкликання врученої президенту України нагороди.