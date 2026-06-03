З туристів братимуть плату за вхід до найвідомішої пам’ятки Кельна

У Німеччині Кельнський католицький собор оголосив, що з 1 липня з туристів братимуть плату у розмірі 12 євро за відвідування однієї з найвідоміших пам’яток країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Цей знаменитий готичний собор, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вперше оголосив про свої плани ввести плату за вхід у березні.

Таким чином собор у Кельні стане однією із небагатьох німецьких пам’яток, що стягують плату за відвідування.

Оголошена в середу сума трохи перевищує граничний рівень у 10 євро, запропонований у березні архітекторкою Барбарою Шок-Вернер, яка очолює Центральний союз з будівництва соборів (ZDV).

Представники церкви заявили на пресконференції в середу, що вхідний квиток необхідний для покриття витрат на утримання, охорону та повсякденне функціонування цієї історичної пам’ятки.

Витрати на утримання будівлі оцінюються в 16 мільйонів євро на рік – приблизно 44 тисячі євро на день.

"Собор коштує грошей; собору потрібно багато грошей. Звісно, вхідний внесок у розмірі 12 євро є тому більш ніж бажаним", – сказав адміністратор собору Клеменс ван де Вен

Настоятель Гвідо Ассманн зазначив, що церква "уважно стежила за публічною дискусією останніх тижнів" щодо запровадження вхідних внесків.

"Поряд із критичними голосами до нас надійшло також чимало відгуків із розумінням, які дали зрозуміти: багато людей усвідомлюють, що утримання та обслуговування собору вимагає надійного та сталого фінансування", – сказав Ассманн.

Нагадаємо, з 1 лютого в італійській столиці Римі з туристів почали стягувати оплату за доступ до знаменитого фонтану Треві, який щодня приваблює величезні натовпи.