У Римі доступ до знаменитого фонтану Треві став платним

З 1 лютого в італійській столиці Римі з туристів почали стягувати оплату за доступ до знаменитого фонтану Треві, який щодня приваблює величезні натовпи.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

З 1 лютого всі відвідувачі, які бажають побачити знаменитий фонтан Треві повинні будуть купити вхідний квиток за 2 євро.

Цей знаменитий фонтан, який з'являвся у фільмах "Ліззі Макгуайр" (2003) та "Солодке життя" (1960), є однією з головних визначних пам'яток міста, але це буде перший випадок в історії, коли за його відвідування потрібно буде платити.

Це рішення, яке вперше обговорювалося в 2024 році і офіційно оголошене в грудні минулого року мером Рима Роберто Гуальтьєрі, є частиною ширшої політики регулювання туристичних потоків і збереження об'єктів культурної спадщини.

Доступ до безпосередньої території фонтану – зокрема, до сходинок, що оточують басейн, де відвідувачі традиційно кидають монетку, щоб загадати бажання, – тепер зарезервований для власників квитків, які продаються щодня з 9:00 до 22:00.

Площа Треві залишається загальнодоступною: як і раніше, можна милуватися фонтаном зовні, за межами огородженої території.

Влада стверджує, що ця плата за вхід покликана обмежити переповненість, яка в піковий сезон досягає 30 тисяч відвідувачів на день, що іноді призводить до неконтрольованих скупчень людей і створює ризики для пам'ятника.

Роберто Гуальтьєрі зазначає, що з 1 січня по 8 грудня 2025 року територію навколо пам'ятки відвідали майже дев'ять мільйонів туристів, що ілюструє масштаб проблеми.

Безкоштовний доступ зберігається для: мешканців Риму та його околиць, дітей віком до 5 років, людей з інвалідністю та осіб, які доглядають за ними.

Нагадаємо, у 2023 році семеро молодих активістів, які протестували проти зміни клімату, залізли у фонтан Треві і висипали у воду деревне вугілля, щоб зробити її чорною.

У 2024 році фонтан закрили на понад два місяці для очищення.