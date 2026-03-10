Одна з найвідоміших пам’яток Німеччини хоче ввести плату за відвідування

У найвідвідуванішій пам'ятці Кельна у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, готичному соборі, що входить до списку ЮНЕСКО, планують ввести плату за вхід у другій половині цього року.

Представники Кельнського собору заявили, що збір буде введений через зростання витрат на утримання собору.

Капітул католицького собору заявив, що почне стягувати плату з туристів у другій половині цього року, але не вказав, якою буде вартість вхідного квитка.

Як зазначається, кошти, зібрані шляхом нового збору, будуть використані для покриття зростаючих витрат на утримання церкви, що входить до списку ЮНЕСКО.

Собор відвідує близько шести мільйонів туристів на рік.

Інфляція та зростання витрат на персонал призвели до постійного збільшення вартості утримання будівлі, заявили представники собору. Тільки цього року собор планує витратити близько 16 млн євро.

Втім, резерви, які використовувалися для покриття фінансових дефіцитів в останні роки, в основному вичерпалися, частково через те, що під час пандемії протягом тривалого часу не можна було відвідувати вежі та скарбницю собору за окрему плату.

У травні стало відомо, що влада іспанської Каталонії відклала план підвищення з травня щоденного туристичного податку до 15 євро.

Тим часом парламент Норвегії у червні схвалив запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів до країни та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури.

Восени влада італійської Венеції вирішила продовжити збирати з туристів, які зупиняються менше ніж на один день, плату за в’їзд у місто і на наступний рік.