До Києва прибув генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу, 3 червня, прибув з візитом до України.

Про це йдеться в заяві "Укрзалізниці" у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Пресслужба УЗ опублікувала фото із залізничного вокзалу у Києві, куди прибув поїзд із Рютте. На фото видно, що генсека НАТО на вокзалі зустрічав, зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни", – йдеться у заяві УЗ.

Однак через деякий час повідомлення про приїзд Рютте було видалене із соцмереж УЗ.

Нагадаємо, у травні Рютте заявив, що під час міністерської зустрічі країн Альянсу почув "багато обнадійливих коментарів" від союзників щодо допомоги Україні.

Також повідомляли, що 21 травня Сибіга обговорив з генсеком Марком Рютте загрози з боку Росії та Білорусі.