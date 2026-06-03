В Киев прибыл генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 3 июня, прибыл с визитом в Украину.

Об этом говорится в заявлении компании "Укрзалізниця" в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Пресс-служба УЗ опубликовала фото с железнодорожного вокзала в Киеве, куда прибыл поезд с Рютте. На фото видно, что генсека НАТО на вокзале встречал, в частности, министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня на вокзале Киева радостно встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки Альянсом нашей страны", – говорится в заявлении УЗ.

Однако через некоторое время сообщение о приезде Рютте было удалено из соцсетей УЗ.

Напомним, в мае Рютте заявил, что во время министерской встречи стран Альянса услышал "много обнадеживающих комментариев" от союзников относительно помощи Украине.

Также сообщалось, что 21 мая Сибига обсудил с генсеком Марком Рютте угрозы со стороны России и Беларуси.