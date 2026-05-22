Генсек НАТО заявив про нові обіцянки допомоги Україні від союзників

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час міністерської зустрічі країн Альянсу почув "багато обнадійливих коментарів" від союзників щодо допомоги Україні.

Про це він заявив під час пресконференції у шведському Гельсінгборзі, передає "Європейська правда".

Перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО Рютте висловив своє незадоволення тим, що основну роботу в закупівлі зброї в США для України в рамках PURL роблять лише 6-7 європейських держав.

Після засідання журналісти запитали в посадовця, чи змінилася ця ситуація.

Рютте запевнив, що отримав позитивну реакцію від союзників. Він додав, що буде стежити за тим, щоб вони втілили свої обіцянки в життя.

"Я отримав багато обнадійливих коментарів з цього приводу. Звісно, тепер нам треба подивитися, чи вони виконають свої обіцянки. І я зроблю все, щоб вони їх виконали. Але мушу сказати, що це було цілком зрозуміло всім присутнім", – заявив генсек НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", підтримка України буде однією з тем обговорення на зустрічі міністрів країн НАТО у Швеції, і Норвегія закликатиме збільшувати внески в українські оборонні спроможності.

На полях зустрічі також очікується засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у форматі неформальної вечері, до якої долучиться український міністр Андрій Сибіга.

Напередодні, 21 травня, Сибіга обговорив з генсеком Марком Рютте загрози з боку Росії та Білорусі.