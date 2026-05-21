Сибіга обговорив з Рютте загрози з боку Росії та Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях міністерської зустрічі Альянсу у шведському Гельсінгборзі.

Про це Сибіга повідомив у мережі X, передає "Європейська правда".

Український міністр поінформував генсека НАТО про посилення військових загроз Росії, які надходять з Білорусі, щодо України та Європи в цілому.

Сибіга наголосив, що наразі необхідним є потужне колективне стримування, яке завадить планам Москви та Мінська.

Посадовці також обговорили останні зміни на полі бою та далекобійні удари України по Росії, а також необхідність розвитку ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння.

Серед тем обговорення також були мирні переговори щодо завершення війни.

"Ми також говорили про мирні зусилля та роль Європи. Для просування дипломатичних зусиль тиск на Москву залишається критично важливим. Я ще раз наголосив, що санкції не повинні послаблюватися", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, 21-22 травня у Гельсінгборзі у Швеції відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. На її полях також очікується засідання Ради Україна-НАТО у форматі неформальної вечері, до якої долучиться український міністр Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що на зустрічі у шведському Гельсінгборзі йтиметься про війну на Близькому Сході та про посилення підтримки України.