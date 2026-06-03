З візитом у Києві – не лише Рютте, а й представники усіх країн-членів НАТО 

Разом з генсеком НАТО Марком Рютте до Києва прибули члени Північноатлантичної ради – представники усіх 32 країн-членів НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що у Києві перебуває не лише генсек НАТО Марк Рютте – це візит Північноатлантичної ради. У складі делегації – голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники й заступники постпредів усіх 32 країн-членів.

Візит почався зі вшанування памʼяті полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті біля Михайлівського золотоверхого собору.

"Цінуємо цей знак поваги представників Альянсу до наших воїнів, які захищали нашу країну та всю Європу від російського зла", – зазначив президент.

Розпочали візит Північноатлантичної ради НАТО до України з вшанування памʼяті полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті. Були присутні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники й заступники… pic.twitter.com/cbP1XTgbWI – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Північноатлантична рада - основний орган ухвалення політичних рішень у НАТО, до її складу входять постійні представники країн-членів Альянсу.

Спершу стало відомо про прибуття до Києва Марка Рютте.

Нагадаємо, у травні Рютте заявив, що під час міністерської зустрічі країн Альянсу почув "багато обнадійливих коментарів" від союзників щодо допомоги Україні.