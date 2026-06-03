Вместе с генсеком НАТО Марком Рютте в Киев прибыли члены Североатлантического совета – представители всех 32 стран-членов НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что в Киеве находится не только генсек НАТО Марк Рютте – это визит Североатлантического совета. В составе делегации – председатель военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне и постоянные представители и заместители постпредов всех 32 стран-членов.

Визит начался с почтения памяти павших украинских воинов у Стены памяти возле Михайловского златоверхого собора.

"Ценим этот знак уважения представителей Альянса к нашим воинам, которые защищали нашу страну и всю Европу от российского зла", – отметил президент.

Розпочали візит Північноатлантичної ради НАТО до України з вшанування памʼяті полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті. Були присутні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники й заступники… pic.twitter.com/cbP1XTgbWI – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в НАТО, в его состав входят постоянные представители стран-членов Альянса.

Сначала стало известно о прибытии в Киев Марка Рютте.

Напомним, в мае Рютте заявил, что во время министерской встречи стран Альянса услышал "много обнадеживающих комментариев" от союзников относительно помощи Украине.