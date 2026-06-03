Римом пронісся торнадо, спричинивши падіння дерев і перебої в русі транспорту

У середу вранці в Римі негода спричинила падіння дерев, затоплення та серйозні перебої в русі транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Місто постраждало від сильної зливи рано вранці та торнадо в районі Конка-д'Оро. Вихор підняв ринковий кіоск і кинув його на припаркований автомобіль.

фото Ansa

Найбільші перебої зафіксовано в районах Номентано, Саларіо та Паріолі.

"Сильний торнадо зачепив кілька районів муніципалітету Рим III, зокрема райони Праті Фіскалі, Конка д'Оро та Туфелло. На щастя, про серйозні травми не повідомлялося. Деякі люди отримали легкі травми, тоді як сильне погодне явище насамперед викликало великий страх серед мешканців та значні збитки приватній власності та громадській інфраструктурі", – заявив у своїй заяві Паоло Еміліо Маркіонне, голова муніципалітету Рим III Монтесакро.

"Зараз тривають численні заходи для усунення надзвичайної ситуації та відновлення умов безпеки", – додав він.

Наразі відомо про падіння 50 дерев, крім того, пошкоджено світлофори, дорожні знаки та деякі ділянки тротуарів.

Минулого літа у серпні смерч пройшов в районі польського міста Гнєзно, перекинувши щонайменш кілька автомобілів.

Через смерч у жовтні 2025 року неподалік Парижа загинула одна людина.