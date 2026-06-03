По Риму пронесся торнадо, повалив деревья и вызвав перебои в движении транспорта

В среду утром в Риме непогода привела к падению деревьев, наводнениям и серьезным перебоям в движении транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

Город пострадал от сильного ливня ранним утром и торнадо в районе Конка-д'Оро, который поднял рыночный киоск и бросил его на припаркованный автомобиль.

Наибольшие перебои зафиксированы в районах Номентано, Саларио и Париоли.

"Сильный торнадо затронул несколько районов муниципалитета Рим III, в частности районы Прати Фискали, Конка д'Оро и Туфелло. К счастью, о серьезных травмах не сообщалось. Некоторые люди получили легкие травмы, тогда как сильное погодные явление прежде всего вызвало большой страх среди жителей и значительный ущерб частной собственности и общественной инфраструктуре", – заявил в своем заявлении Паоло Эмилио Маркионне, глава муниципалитета Рим III Монтесакро.

"Сейчас продолжаются многочисленные мероприятия по устранению чрезвычайной ситуации и восстановлению условий безопасности", – добавил он.

На данный момент упало около 50 деревьев, кроме того, повреждены светофоры, дорожные знаки и некоторые участки тротуаров.

Прошлым летом в августе смерч прошел в районе польского города Гнезно, опрокинув по крайней мере несколько автомобилей.

Из-за смерча в октябре 2025 года недалеко от Парижа погиб один человек.