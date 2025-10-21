У Франції пронісся торнадо: є загиблий та поранені
Вівторок, 21 жовтня 2025
У французькому департаменті Валь-д'Уаз пронісся смертоносний торнадо, внаслідок якого загинула одна людина, а також зазнали значних пошкоджень будинки.
Про це пише Le Parisian, передає "Європейська правда".
Ввечері 20 жовтня у французькому департаменті Валь-д'Уаз пронісся смертоносний торнадо, який завдала значної шкоди кільком містам, зокрема Обонну, Франконвілю та Ермону.
За даними префектури, внаслідок бурі загинула одна людина, ще четверо зазнали серйозних травм. Наразі інформація щодо обставин загибелі не надається.
Внаслідок сильних поривів вітру в Ермоні обвалилися три будівельні крани, на місці події було мобілізовано 80 пожежників та 50 поліцейських.
У префектурі було відкрито оперативний центр для координації заходів безпеки та рятувальних операцій.
Навесні північ Італії накрила негода, у більш ніж 100 муніципалітетах було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.
Унаслідок негоди в Італії були жертви: авто разом з пасажирами провалилось у промоїну на дорозі.