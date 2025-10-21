У Франції пронісся торнадо: є загиблий та поранені

У французькому департаменті Валь-д'Уаз пронісся смертоносний торнадо, внаслідок якого загинула одна людина, а також зазнали значних пошкоджень будинки.

Про це пише Le Parisian, передає "Європейська правда".

Ввечері 20 жовтня у французькому департаменті Валь-д'Уаз пронісся смертоносний торнадо, який завдала значної шкоди кільком містам, зокрема Обонну, Франконвілю та Ермону.

Фото: Le Parisian

За даними префектури, внаслідок бурі загинула одна людина, ще четверо зазнали серйозних травм. Наразі інформація щодо обставин загибелі не надається.

Внаслідок сильних поривів вітру в Ермоні обвалилися три будівельні крани, на місці події було мобілізовано 80 пожежників та 50 поліцейських.

Фото: Le Parisian

У префектурі було відкрито оперативний центр для координації заходів безпеки та рятувальних операцій.

Фото: Le Parisian

