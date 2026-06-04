У Єврокомісії анонсували інвестиції у Молдову на 641 млн євро

У Єврокомісії анонсували плани інвестицій у розвиток Молдови на суму до 641 мільйона євро.

Як повідомили у пресслужбі Єврокомісії, про це заявила єврокомісарка з розширення Марта Кос, яка перебуває з візитом у Кишиневі.

На Інвестиційній конференції ЄС-Молдова Кос анонсувала плани інвестицій в країну на суму до 641 млн євро у координації з міжнародними фінансовими установами, партнерами з державного й приватного секторів.

Інвестиції будуть спрямовані у стратегічні галузі, такі як енергетика, цифрова інфраструктура, освіта, "стале" ведення сільського господарства, з метою посилити економічну стійкість країни, покращити інфраструктуру та прискорити інтеграцію у європейський ринок.

До 433 млн євро можуть бути надані через гранти ЄС, гарантії та позики у співпраці з міжнародними фінансовими установами, у тому числі Європейським інвестиційним банком та ЄБРР.

До 208 млн євро очікуються як інвестиції від приватного сектору, відповідні "листи про намір" підписали 8 компаній.

Перед цим Молдова вже отримала 504 млн євро у межах так званого "Плану зростання" Єврокомісії для Молдови на загальну суму 1,9 млрд євро.

Кос 4-5 червня перебуває у Молдові з дводенним візитом, що передує майбутньому саміту Молдова-ЄС.

Як відомо, Україна та Молдова сподіваються на відкриття в середині червня першого кластера у вступних переговорах з ЄС.

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