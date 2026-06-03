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Єврокомісарка Кос їде у Молдову з дводенним візитом

Новини — Середа, 3 червня 2026, 17:19 — Марія Ємець

Єврокомісарка з розширення Марта Кос відвідає Молдову з дводенним візитом.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда". 

Протягом 4-5 червня Марта Кос перебуватиме з візитом у Молдові, під час якого говоритимуть про прогрес у євроінтеграційних реформах та безпекову ситуацію. 

У четвер єврокомісарка зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду, після чого планується спільна пресконференція. Далі запланований робочий обід з прем’єром Александру Мунтяну та іншими членами уряду, під час якого говоритимуть про виконання "плану зростання" та вплив на становище Молдови російсько-української війни і війни на Близькому Сході. 

У цей же день відбудеться відкриття першої Інвестиційної конференції Молдова-ЄС, а у п’ятницю – цифрового саміту-2026. 

Також на п’ятницю заплановані зустрічі єврокомісарки зі спікером парламенту, членами парламентського євроінтеграційного комітету та представниками опозиції; зустрічі з представниками місцевого самоврядування щодо реформ у цій сфері. 

Як відомо, Україна та Молдова сподіваються на відкриття у червні перших кластерів у вступних переговорах з ЄС. Міжурядова конференція може відбутися 15 або 16 червня. За даними джерел, поки йдеться про відкриття лише першого кластера "Основи"

Україна закликає у червні відкрити всі кластери у її вступних переговорах.

Читайте детальніше, що відбувається у переговорах з ЄС щодо майбутнього членства України.


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Молдова Марта Кос
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