Єврокомісарка Кос їде у Молдову з дводенним візитом

Єврокомісарка з розширення Марта Кос відвідає Молдову з дводенним візитом.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Протягом 4-5 червня Марта Кос перебуватиме з візитом у Молдові, під час якого говоритимуть про прогрес у євроінтеграційних реформах та безпекову ситуацію.

У четвер єврокомісарка зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду, після чого планується спільна пресконференція. Далі запланований робочий обід з прем’єром Александру Мунтяну та іншими членами уряду, під час якого говоритимуть про виконання "плану зростання" та вплив на становище Молдови російсько-української війни і війни на Близькому Сході.

У цей же день відбудеться відкриття першої Інвестиційної конференції Молдова-ЄС, а у п’ятницю – цифрового саміту-2026.

Також на п’ятницю заплановані зустрічі єврокомісарки зі спікером парламенту, членами парламентського євроінтеграційного комітету та представниками опозиції; зустрічі з представниками місцевого самоврядування щодо реформ у цій сфері.

Як відомо, Україна та Молдова сподіваються на відкриття у червні перших кластерів у вступних переговорах з ЄС. Міжурядова конференція може відбутися 15 або 16 червня. За даними джерел, поки йдеться про відкриття лише першого кластера "Основи".

Україна закликає у червні відкрити всі кластери у її вступних переговорах.

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