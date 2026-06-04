В Еврокомиссии анонсировали инвестиции в Молдову на 641 млн евро

В Еврокомиссии анонсировали планы инвестиций в развитие Молдовы на сумму до 641 миллиона евро.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, которая находится с визитом в Кишиневе.

На Инвестиционной конференции ЕС-Молдова Кос анонсировала планы инвестиций в страну на сумму до 641 млн евро в координации с международными финансовыми учреждениями, партнерами из государственного и частного секторов.

Инвестиции будут направлены в стратегические отрасли, как энергетика, цифровая инфраструктура, образование, "устойчивое" ведение сельского хозяйства, с целью усилить экономическую устойчивость страны, улучшить инфраструктуру и ускорить интеграцию в европейский рынок.

До 433 млн евро могут быть предоставлены через гранты ЕС, гарантии и займы в сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями, в том числе Европейским инвестиционным банком и ЕБРР.

До 208 млн евро ожидаются как инвестиции от частного сектора, соответствующие "письма о намерении" подписали 8 компаний.

Перед этим Молдова уже получила 504 млн евро в рамках так называемого "Плана роста" Еврокомиссии для Молдовы на общую сумму 1,9 млрд евро.

Кос 4-5 июня находится в Молдове с двухдневным визитом, предшествующим предстоящему саммиту Молдова-ЕС.

Как известно, Украина и Молдова надеются на открытие в середине июня первого кластера во вступительных переговорах с ЕС.

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