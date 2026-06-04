Єврокомісія подала до Суду ЄС позов проти Польщі

Європейська комісія подала позов проти Польщі до Суду Європейського Союзу за невиконання кліматичної директиви щодо авіаційного сектора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Європейська комісія подала позов проти Польщі до Суду Європейського Союзу за невиконання директиви щодо викидів парникових газів в авіації.

Нова редакція кліматичної директиви, яка є одним зі стовпів європейської політики охорони навколишнього середовища, вносить істотні зміни для авіаційного сектора. Досі авіакомпанії користувалися безкоштовними дозволами на викиди парникових газів у рамках системи торгівлі викидами ЄС (ETS). Нові правила поступово скасовують ці привілеї, накладаючи обов’язок купувати квоти на ринкових аукціонах.

Метою є обмеження викидів та змушення перевізників нести більшу відповідальність за забруднення довкілля.

Термін впровадження нових правил минув у грудні 2023 року. Польща, незважаючи на численні зауваження з боку Європейської комісії, не змогла прийняти відповідні нормативні акти. Проєкт закону все ще очікує на затвердження урядом, що викликало рішучу реакцію Брюсселя. Європейська комісія передала справу до Суду Європейського Союзу, вимагаючи накладення на Польщу суворих фінансових санкцій.

Якщо Польща не прискорить законодавчу роботу, їй загрожують серйозні фінансові наслідки. Суд може призначити як одноразовий високий штраф у фіксованому розмірі, так і щоденні штрафи, що нараховуються за кожен день подальшої затримки. На практиці це означає потенційні збитки, що обчислюються мільйонами євро.

Однак рішення у цій справі очікується не раніше ніж через два роки.

Подібний позов був поданий і щодо Іспанії.

У травні уряд Іспанії представив проєкт Соціального кліматичного плану, який передбачає близько 9 млрд євро державних субсидій, спрямованих на підтримку мобільності та житлового сектора.

У лютому Європейська наукова консультативна рада з питань зміни клімату порадила готуватися до ризиків через потепління приблизно на 3 градуси до кінця століття.