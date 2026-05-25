Іспанія запускає соціальний кліматичний план на 9 млрд євро

У понеділок уряд Іспанії представив проєкт Соціального кліматичного плану, який передбачає близько 9 млрд євро державних субсидій, спрямованих на підтримку мобільності та житлового сектору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

План, який іспанський уряд має намір надіслати до Брюсселя до кінця року, базується на забезпеченні доступу до "гідного та ефективного" житла та розвитку "сталої та доступної" мобільності.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності продовжувати діяти в умовах кліматичної надзвичайної ситуації, забезпечуючи справедливий екологічний перехід, заявивши, що "енергетична революція не може приносити користь лише тим, хто може дозволити собі змінити автомобіль, встановити сонячні панелі на даху або відремонтувати житло без державної допомоги".

План передбачає майже 4,7 млрд євро на заходи у сфері житлової політики, щоб вразливі домогосподарства могли долучитися до переходу, а "культура реновації та модернізації житла" поширилася на всі райони, дозволяючи "підвищити якість життя" і водночас скоротити комунальні рахунки та викиди забруднюючих речовин.

Решта 4,3 млрд євро буде спрямована на декарбонізацію транспортного сектору та сфери мобільності, зокрема в сільських районах, через субсидії на оновлення автопарку та заходи, спрямовані на перехід до "практично безкоштовного" громадського транспорту, у рамках ініціатив, які уряд просуває останніми роками.

"Екологічний перехід буде успішним лише в тому разі, якщо він буде справедливим", – наголосив Санчес під час презентації плану.

Він виступив за те, щоб цей план охопив усіх громадян і всі регіони країни.

"Щоб людям не доводилося обирати: дожити до кінця місяця чи до кінця століття", – додав Санчес, висловивши побоювання, що екологічний порядок денний може сповільнитися через заперечення кліматичних загроз та риторику, яка "завдає великої шкоди".

У лютому Європейська наукова консультативна рада з питань зміни клімату порадила готуватися до ризиків через потепління на приблизно 3 градуси до кінця століття.

А перед тим Іспанія розпочала нову кампанію з підвищення обізнаності громадськості та оприлюднила 80-пунктову стратегію щодо клімату.